Новоизбранные нардепы приняли присягу
29 августа, 2019, 10:21
В Верховной Раде вновь избранные народные депутаты приняли присягу
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Церемония состоялась на торжественном заседании Верховной Рады.
Текст присяги произнес старший по возрасту депутат Юлий Иоффе.
До 13:00 новоизбранные депутаты должны лично подписать текст присяги. После этого начнется первое заседание нового парламента.
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