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Espreso.tvОбществоНовоизбранные нардепы приняли присягу

Новоизбранные нардепы приняли присягу

В Верховной Раде вновь избранные народные депутаты приняли присягу

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Церемония состоялась на торжественном заседании Верховной Рады.

Текст присяги произнес старший по возрасту депутат Юлий Иоффе.

До 13:00 новоизбранные депутаты должны лично подписать текст присяги. После этого начнется первое заседание нового парламента.

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