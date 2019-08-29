Зеленский принял участие в торжественном заседании новой Рады
29 августа, 2019, 10:21
Президент Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду на торжественное заседание по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами Украины
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Президент принял участие в торжественном заседании Верховной Рады.
Также он будет присутствовать на открытии первой сессии Верховной Рады Украины ИХ созыва и выступит с внеочередным посланием к народным депутатам.
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