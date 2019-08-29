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Espreso.tvОбществоЗеленский принял участие в торжественном заседании новой Рады

Зеленский принял участие в торжественном заседании новой Рады

Президент Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду на торжественное заседание по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами Украины
Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Президент принял участие в торжественном заседании Верховной Рады.

Также он будет присутствовать на открытии первой сессии Верховной Рады Украины ИХ созыва и выступит с внеочередным посланием к народным депутатам.

 

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