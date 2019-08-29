В Раде началось торжественное заседание. ПРЯМОЙ ЭФИР
29 августа, 2019, 10:09
В Верховной Раде началось торжественное заседание народных депутатов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На торжественном заседании председательствует Андрей Парубий.
Он объявил открытым торжественное заседание, на котором должны принести присягу депутаты, избранные на внеочередных выборах 21 июля.
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