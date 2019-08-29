 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Раде началось торжественное заседание. ПРЯМОЙ ЭФИР

В Раде началось торжественное заседание. ПРЯМОЙ ЭФИР

В Верховной Раде началось торжественное заседание народных депутатов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На торжественном заседании председательствует Андрей Парубий.

Он объявил открытым торжественное заседание, на котором должны принести присягу депутаты, избранные на внеочередных выборах 21 июля.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 августа, 2019 четверг

28 августа, 2019 среда

больше новостей

29 августа, 2019 четверг

28 августа, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать