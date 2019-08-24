//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Майдане начинается Хода Достоинства

На Майдане начинается Хода Достоинства

На Майдане начинается Хода Достоинства, инициирована президентом Владимиром Зеленским в честь Дня Независимости

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Ходе Достоинства участвуют военные, учителя, медики, спортсмены, а также президент с семьей и другие высокопоставленные лица.

Читайте также: Майдан готовят ко Дню Независимости. Фоторепортаж

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 августа, 2019 суббота

23 августа, 2019 пятница

больше новостей

24 августа, 2019 суббота

23 августа, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать