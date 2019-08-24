На Майдане начинается Хода Достоинства
24 августа, 2019, 09:30
На Майдане начинается Хода Достоинства, инициирована президентом Владимиром Зеленским в честь Дня Независимости
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Ходе Достоинства участвуют военные, учителя, медики, спортсмены, а также президент с семьей и другие высокопоставленные лица.
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- 9 июля президент Владимир Зеленский заявил о новом формате празднования Дня Независимости - без военного парада.
- Позже глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Ходу Достоинства должен заменить парад. Богдан назвал парад "недешевой демонстрацию техники в советских традициях".
- Подготовкой Ходы от ОПГ занимается клипмейкер Алан Бадоев .
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