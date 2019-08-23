Инцидент на Land Rover: экс-начальнику нацполиции Днепропетровщины объявили подозрение

23 августа, 2019, 16:50

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в превышении полномочий и незаконном задержании патрульных, бывшему начальнику полиции Днепропетровской области Виталию Глуховере

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook.

"Сегодня сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области. Напомню, 12 сентября 2018 года чиновник превысил свои полномочия и незаконно дал команду КОРДовцам задержать патрульных в Днепропетровской области, которые остановили водителя "Range Rover" за нарушение ПДД", - написала Варченко.

Если вину Глуховери докажут, то подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.