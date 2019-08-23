Инцидент на Land Rover: экс-начальнику нацполиции Днепропетровщины объявили подозрение
23 августа, 2019, 16:50
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в превышении полномочий и незаконном задержании патрульных, бывшему начальнику полиции Днепропетровской области Виталию Глуховере
Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook.
"Сегодня сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области. Напомню, 12 сентября 2018 года чиновник превысил свои полномочия и незаконно дал команду КОРДовцам задержать патрульных в Днепропетровской области, которые остановили водителя "Range Rover" за нарушение ПДД", - написала Варченко.
Если вину Глуховери докажут, то подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
- Напомним, в сентябре 2018 года патрульные остановили Land Rover Глуховери, за рулем которого находился водитель. Мужчина отказался выполнять требования полицейских, пытался уехать с места происшествия и позвонил владельцу авто. Глуховеря вызвал спецназ КОРД, который задержал патрульных.
- После огласки инцидента МВД начало служебное расследование, а президент Владимир Зеленский потребовал увольнения Глуховери .
- 29 июля Глуховерю уволили.
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