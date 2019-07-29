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Espreso.tvОбществоНачальника полиции Днепропетровщины Глуховерю уволили из должности

Начальника полиции Днепропетровщины Глуховерю уволили из должности


фото: inforesist
Начальника Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Виталия Глуховерю уволили из должности

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

После огласки задержания спецподразделением КОРД в Днепре патрульных, которые остановили Land Rover Глуховери, увольнение скандального начальника полиции требовал лично президент Украины Владимир Зеленский .

В конце 29 июля Глуховеря обратился с рапортом к председателю Нацполиции об увольнении с занимаемой должности. Его рапорт был удовлетворен.

Сейчас начато служебное расследование по факту инцидента в Днепре, выводы которого передадут в Государственное бюро расследований.

Исполняющим обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области назначен 42-летний полковник  полиции начальник  Главного управления - начальник  криминальной полиции Артем Васицький, который до этого проходил службу в подразделениях уголовного розыска на прифронтовой Донецкой области.

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