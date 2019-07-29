Начальника полиции Днепропетровщины Глуховерю уволили из должности
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
После огласки задержания спецподразделением КОРД в Днепре патрульных, которые остановили Land Rover Глуховери, увольнение скандального начальника полиции требовал лично президент Украины Владимир Зеленский .
В конце 29 июля Глуховеря обратился с рапортом к председателю Нацполиции об увольнении с занимаемой должности. Его рапорт был удовлетворен.
Сейчас начато служебное расследование по факту инцидента в Днепре, выводы которого передадут в Государственное бюро расследований.
Исполняющим обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области назначен 42-летний полковник полиции начальник Главного управления - начальник криминальной полиции Артем Васицький, который до этого проходил службу в подразделениях уголовного розыска на прифронтовой Донецкой области.
- Напомним, в сентябре 2018 года патрульные остановили Land Rover Глуховери, за рулем которого находился водитель. Мужчина отказался выполнять требования полицейских и пытался уехать с места происшествия и позвонил владельцу авто. Глуховеря вызвал спецназ КОРД, который задержал патрульных .
- После огласки инцидента МВД начало служебное расследование , а президент Владимир Зеленский потребовал увольнения Глуховери .
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