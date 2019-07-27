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Espreso.tvОбществоВ Днепре КОРД "освободил" задержанное патрульными авто начальника областной полииции. ГБР начало расследование

В Днепре КОРД "освободил" задержанное патрульными авто начальника областной полииции. ГБР начало расследование

Водитель Глуховери
фото: скрін-шот
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) зарегистрировали уголовное производство по факту задержания патрульных спецподразделением КОРД из-за остановки автомобиля начальника областной полиции Виталия Глуховери

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следователи проверяют возможное превышение власти со стороны Глуховери. Чиновник вероятно отдал приказ спецподразделению КОРД задержать патрульных, которые остановили его автомобиль, и доставить их в его кабинет.

Отмечается, что следователями было зарегистрировано уголовное производство по части 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины, то есть превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшееся насилием или угрозой применения насилия.

"В случае доказательства вины, милиционеру грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет", - добавили в ведомстве.

Перед этим в сети появилось видео, на котором зафиксировано, как патрульные останавливают Land Rover начальника полиции Днепропетровской области за нарушение правил дорожного движения. После разговора с правоохранителями, водитель связался с Глуховерей, который вызвал на место инцидента спецподразделение КОРД для задержания патрульных.

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