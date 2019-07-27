Зеленский требует отставки главы полиции Днепропетровщины из-за скандала с патрульными и КОРДом

27 июля, 2019, 16:43

Об этом он написал в facebook.

"Требую от министра внутренних дел господина Арсена Авакова немедленного увольнения гражданина Глуховери с занимаемой должности, а от головы ГБР господина Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам", - написал президент.

Таким образом, Зеленский отреагировал на видео с подробностями инцидента, которое появилось в соцсетях. Он отметил, что для чиновников прошли времена безнаказанности.

"Лучше пишите явки с повинной, увольняйтесь или бегите", - посоветовал Зеленский.