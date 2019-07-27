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Espreso.tvОбществоЗеленский требует отставки главы полиции Днепропетровщины из-за скандала с патрульными и КОРДом

Зеленский требует отставки главы полиции Днепропетровщины из-за скандала с патрульными и КОРДом


фото: ukrinform.ua
Президент Украины Владимир Зеленский требует немедленного увольнения Виталия Глуховери с должности главы ГУ Нацполиции в Днепропетровской области из-за инцидента с патрульными

Об этом он написал в facebook.

"Требую от министра внутренних дел господина Арсена Авакова немедленного увольнения гражданина Глуховери с занимаемой должности, а от головы ГБР господина Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам", - написал президент.

Таким образом, Зеленский отреагировал на видео с подробностями инцидента, которое появилось в соцсетях. Он отметил, что для чиновников прошли времена безнаказанности.

"Лучше пишите явки с повинной, увольняйтесь или бегите", - посоветовал Зеленский.

  • Напомним, 27 июля следователи Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по факту задержания патрульных спецподразделением КОРД из-за остановки автомобиля начальника областной полиции Виталия Глуховери.
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