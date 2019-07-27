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Espreso.tvОбществоВ МВД отреагировали на скандал с главой полиции Днепропетровщины

В МВД отреагировали на скандал с главой полиции Днепропетровщины


фото: mvs.gov.ua
Министерство внутренних дел отреагировало на инцидент с главой Нацполиции в Днепропетровской области Виталием Глуховерей

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что по факту событий в Днепропетровской области, выложенных в СМИ, начато служебное расследование. Для всесторонней и объективной проверки ход расследования находится под контролем министра внутренних дел Арсена Авакова.

"27 июля в средствах массовой информации появилось видео, которое вызвало резонанс в обществе. Подробные обстоятельства событие, которое имело место в г. Днепр с участием водителя руководителя ГУНП в Днепропетровской области, будут установлены в ходе служебного расследования", - говорится в сообщении .

В МВД отметили, что о ходе проверки и ее результаты общественность и представители средств массовой информации будут оповещены в кратчайшие сроки.

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