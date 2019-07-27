В МВД отреагировали на скандал с главой полиции Днепропетровщины
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что по факту событий в Днепропетровской области, выложенных в СМИ, начато служебное расследование. Для всесторонней и объективной проверки ход расследования находится под контролем министра внутренних дел Арсена Авакова.
"27 июля в средствах массовой информации появилось видео, которое вызвало резонанс в обществе. Подробные обстоятельства событие, которое имело место в г. Днепр с участием водителя руководителя ГУНП в Днепропетровской области, будут установлены в ходе служебного расследования", - говорится в сообщении .
В МВД отметили, что о ходе проверки и ее результаты общественность и представители средств массовой информации будут оповещены в кратчайшие сроки.
- Напомним, 27 июля следователи Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по факту задержания патрульных спецподразделением КОРД из-за остановки автомобиля начальника областной полиции Виталия Глуховери.
- Президент Украины Владимир Зеленский требует немедленного увольнения Виталия Глуховери с должности главы ГУ Нацполиции в Днепропетровской области из-за инцидента с патрульными.
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