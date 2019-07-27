В МВД отреагировали на скандал с главой полиции Днепропетровщины

27 июля, 2019, 20:28

Министерство внутренних дел отреагировало на инцидент с главой Нацполиции в Днепропетровской области Виталием Глуховерей

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что по факту событий в Днепропетровской области, выложенных в СМИ, начато служебное расследование. Для всесторонней и объективной проверки ход расследования находится под контролем министра внутренних дел Арсена Авакова.

"27 июля в средствах массовой информации появилось видео, которое вызвало резонанс в обществе. Подробные обстоятельства событие, которое имело место в г. Днепр с участием водителя руководителя ГУНП в Днепропетровской области, будут установлены в ходе служебного расследования", - говорится в сообщении .

В МВД отметили, что о ходе проверки и ее результаты общественность и представители средств массовой информации будут оповещены в кратчайшие сроки.