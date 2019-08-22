Туск и Зеленский поговорят по телефону перед саммитом G7, - СМИ
22 августа, 2019, 14:55
В четверг, 22 августа, запланирован телефонный разговор президента Европейского совета Дональда Туска и президента Украины Владимира Зеленского
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на дипломатический источник.
Политики пообщаются накануне саммита G7, который пройдет выходные во французском городе Биарриц.
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Договоренность о телефонном разговоре Зеленского и Туска связана с тем, что во время саммита обсудят также ситуацию в Украине.
"Разговор планируется, должен состояться сегодня (в четверг)", - рассказал собеседник издания.
- Накануне президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о "глубоких европейских корнях" России.
- Позже стало известно, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились вернуть Россию в G8 в 2020 году
- Германия и Великобритания не поддержали такую инициативу США и Франции.
- ЕС против безусловного возвращения России в G8
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