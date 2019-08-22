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Espreso.tvОбществоТуск и Зеленский поговорят по телефону перед саммитом G7, - СМИ

Туск и Зеленский поговорят по телефону перед саммитом G7, - СМИ


фото: REUTERS
В четверг, 22 августа, запланирован телефонный разговор президента Европейского совета Дональда Туска и президента Украины Владимира Зеленского

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на дипломатический источник.

Политики пообщаются накануне саммита G7, который пройдет выходные во французском городе Биарриц.

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Договоренность о телефонном разговоре Зеленского и Туска связана с тем, что во время саммита обсудят также ситуацию в Украине.

"Разговор планируется, должен состояться сегодня (в четверг)", - рассказал собеседник издания.

  • Накануне президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о "глубоких европейских корнях" России.
  • Позже стало известно, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились вернуть Россию в G8 в 2020 году
  • Германия и Великобритания не поддержали такую инициативу США и Франции.
  • ЕС против безусловного возвращения России в G8
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