Туск и Зеленский поговорят по телефону перед саммитом G7, - СМИ

22 августа, 2019, 14:55

В четверг, 22 августа, запланирован телефонный разговор президента Европейского совета Дональда Туска и президента Украины Владимира Зеленского

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на дипломатический источник.

Политики пообщаются накануне саммита G7, который пройдет выходные во французском городе Биарриц.

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Договоренность о телефонном разговоре Зеленского и Туска связана с тем, что во время саммита обсудят также ситуацию в Украине.

"Разговор планируется, должен состояться сегодня (в четверг)", - рассказал собеседник издания.