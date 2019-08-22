Люди, а не техника главные герои нашего действа, - Бадоев

22 августа, 2019, 20:25

Режиссер мероприятия Алан Бадоев рассказал о предпоследней репетиции "Ходы достоинства" и о замысле действа

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Сегодня происходит предпоследняя репетиция "Ходы достоинства". Как вы видите на Майдане и на улице Небесной сотни нет грандиозных декораций. Это всего лишь тумбы и подиумы для того, что бы там стояли люди. Люди - это то, чем мы гордимся. Мы гордимся теми людьми, которые что-то сделали для страны. Военные, как военные. Медики, как медики. Музыканты, как музыканты. Мы гордимся талантливыми людьми нашей страны. Это главная цель и миссия - то, что мы хотим донести в том торжественном действе, которое будет происходить 24 августа", - заявил Бадоев.

Бадоев отметил, что наибольший акцент действа не в технике, а в людях и их поступках.

"Вы знаете, что не будет военной техники, ведь акцент мы делаем на тех прекрасных отважных людях, которые этой техникой управляют. Не танки, а танкист, а не самолет, а пилот. Мы хотим обратить внимание на подвиги наших героев, а герои бывают и военные, и просто те люди, которые прославляют нашу страну и внутри нее и за ее пределами ", - отметил режиссер-постановщик.

Кроме того, режиссер рассказал об артистах, которые будут участвовать в "Ходе достоинства".

"Завтра и послезавтра здесь будут собраны по-настоящему потрясающие люди. Кроме военных, здесь будут оперные певцы, которыми обязана гордиться наша страна, потому что они давно ее прославляют. Здесь будут невероятные музыканты - Скорик, Тина Кароль, здесь будут хоры, симфонические оркестры, которые прославляют нашу страну и их необходимо увидеть", - сказал он.

Заметим, что по данным КГГА, 22 августа с 18:00 до 23:00 ограничено движение транспорта на ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Трехсвятительской, на ул. Михайловской от ул. Костельной до ул. Крещатик.