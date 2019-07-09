Наш_Парад2019: ветеранов войны на Донбассе призывают организовать собственный парад ко Дню Независимости

9 июля, 2019, 23:23

Ветеран войны на Донбассе, экс-боец 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Александр Погребиский, который баллотируется в Верховную Раду по списку "Европейской солидарности", призвал других ветеранов организовать собственный парад ко Дню Независимости вместо отмененного президентом Владимиром Зеленским

Об этом Погребиский заявил в Facebook.

Мне, как участнику военного парада 2016 года, стало как-то грустно. Для меня, как военнослужащего, в 2016 году, когда я принимал участие в параде, это было невероятно. Невероятно даже начиная с тренировок, когда мы объединились со всеми подразделениями бригад высокомобильных войск - это была 79-я бригада, 25-я, 81-я, 95-я, конечно, и 80-ка львовская. Это был месяц объединения всех десантников Украины - сложный месяц строевой подготовки. Месяц день в день по 8-9 часов тренировок. Мы настолько старались - сцепив зубы. Как это важно, когда на нас вся страна, наш народ смотрит, за который мы воюем. Мы так не хотели подвести людей, мы так хотели, чтобы это выглядело миллиметр в миллиметр - четко, чтобы люди имели возможность гордиться своим войском. Это было настолько круто, я помню, что лично чувствовал, и ребята, которые шли плечом к плечу рядом со мной, когда большинство населения, когда ты видишь, как дети смотрят, как они гордятся, какая гордость у них в глазах - смотря на нас. И так же мы гордились тем, что имеем честь представлять ВСУ перед народом Украины. Эта взаимосвязь народа и военнослужащих на параде - что-то невероятное, после этого хочется горы свернуть, это очень круто! К сожалению, в этом году этого не будет. Поэтому я предлагаю организовать свой парад. Я призываю ветеранов, тех, кто принимал участие в военных парадах все эти годы, принять участие в своем параде. Мы, как народ, как ветераны, вправе сделать свой парад, если нам его отменили", - скаазав Погребиский.

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Идею поддержал экс-советник пятого президента Украины Петра Порошенко, партиец "Европейской солидарности" Юрий Бирюков.

"Я уже прочитал несколько десятков комментариев о том, что ветераны и добровольцы должны сами организовать парад в этом году. Мне кажется я знаю того, кто должен его вести... Как думаете? Проведем #Наш_Парад2019?" - написал Бирюков, предложив на позицию руководителя мероприятия, ветерана АТО, командующего десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Михаила Забродского.