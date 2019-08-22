Макрон назвал условие возвращения России к G8

22 августа, 2019, 08:29

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обязательным условием возвращения России к G8 является "поиск решения в отношении Украины"

Об этом Макрон заявил накануне саммита G7, который пройдет во французском Биаррице, передает "Радио Свобода".

"Непременным условием является поиск решения в отношении Украины", - сказал Макрона.

При этом президент Франции отметил, что безусловное возвращение РФ в G8 было бы "освящением эпохи безнаказанности".

"Говорить, что Россия может вернуться без каких-либо условий, было бы свидетельством слабости G7. Это было бы для нас стратегической ошибкой и освящением этой эпохи безнаказанности", - сказал Макрон.