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Espreso.tvОбществоМакрон назвал условие возвращения России к G8

Макрон назвал условие возвращения России к G8

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обязательным условием возвращения России к G8 является "поиск решения в отношении Украины"

Об этом Макрон заявил накануне саммита G7, который пройдет во французском Биаррице, передает "Радио Свобода".

"Непременным условием является поиск решения в отношении Украины", - сказал Макрона.

При этом президент Франции отметил, что безусловное возвращение РФ в G8 было бы "освящением эпохи безнаказанности".

"Говорить, что Россия может вернуться без каких-либо условий, было бы свидетельством слабости G7. Это было бы для нас стратегической ошибкой и освящением этой эпохи безнаказанности", - сказал Макрон.

  • Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о "глубоких европейских корнях" России.
  • Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились вернуть Россию к G8 в 2020 году
  • Германия не поддержала возвращение России к G8.
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против возвращения России в G8.
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