На Ходе достоинства будет петь ONUKA
Об этом сообщает Укринформ.
"Участие в событии примет ONUKA - Ната Жижченко будет петь в торжественной части мероприятия, а саунд-продюсер группы Евгений Филатов (известный также как The Maneken) спродюсирует музыку к одной из частей торжества", - говорится в сообщении.
Сама артистка одобрительно выразила надежду, что хода, действительно, станет самым ярким событием года в культурной жизни Украины.
В агентстве Secret Service Entertainment Agency также уточнили, что в Ходе достоинства примут участие и известные оперные певцы Андрей Романенко и Евгений Орлов (лауреат конкурса Пласидо Доминго, солист Берлинской государственной оперы), Оксана Крамарева (лауреат конкурса Пласидо Доминго "Опералия") и Анжелина Швачка.
Кроме того, специальным гостем события станет легендарный украинский композитор Мирослав Скорик.
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