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Espreso.tvОбществоНа Ходе достоинства будет петь ONUKA

На Ходе достоинства будет петь ONUKA


фото: Дзеркало тижня
Украинская электронная группа ONUKA примет участие в праздничном действе ко Дню Независимости Украины

Об этом сообщает Укринформ.

"Участие в событии примет ONUKA - Ната Жижченко будет петь в торжественной части мероприятия, а саунд-продюсер группы Евгений Филатов (известный также как The Maneken) спродюсирует музыку к одной из частей торжества", - говорится в сообщении.

Сама артистка одобрительно выразила надежду, что хода, действительно, станет самым ярким событием года в культурной жизни Украины.

В агентстве Secret Service Entertainment Agency также уточнили, что в Ходе достоинства примут участие и известные оперные певцы Андрей Романенко и Евгений Орлов (лауреат конкурса Пласидо Доминго, солист Берлинской государственной оперы), Оксана Крамарева (лауреат конкурса Пласидо Доминго "Опералия") и Анжелина Швачка.

Кроме того, специальным гостем события станет легендарный украинский композитор Мирослав Скорик.

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