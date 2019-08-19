Финский суд разрешил строительство "Северного потока-2"

"Высший административный суд оставил в силе решение Регионального управления органов государственной власти Южной Финляндии, согласно которому российский проект Nord Stream 2 может провести две трубы газопровода по территории экономической зоны Финляндии", - говорится в сообщении.

По трубам предполагается перекачка газа из России в Центральную Европу. По территории Финляндии будет проведено 374 километра.

Сообщается, что зарегистрированная в Польше экологическая организация Client Earth Prawnicy dla Ziemi подала апелляцию на решение Регионального управления органов государственной власти в административный суд Вааса, который, в свою очередь, отказался ее рассматривать. Причина отказа заключается в том, что суд посчитал территориальную деятельность экологической организации не распространяющейся на экономическую зону Финляндии.

Высший административный суд немедленно рассмотрел апелляцию. Согласно заключению суда, процедура оценки воздействия строительства газопровода на окружающую среду, что касается экономической зоны Финляндии, была проведена в соответствии с международными соглашениями.

Ранее официальный представитель компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер заявил, что из-за отсутствия разрешений от Дании строительство газопровода "Северный поток-2" может задержаться.

Как сообщалось, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море в Германию в дополнение к уже действующему "Северному потоку".

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Как предполагается, мощность второй ветки "Северного потока-2" составит 55 млрд кубометров газа ежегодно, длина - более 1,2 тыс. км.

При запуске проекта планировалось завершить его до конца 2019 года.

Газопровод строит русский Газпром совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2" из-за возможной потери статуса транзитной страны. Кроме того, противниками "Северного потока-2" являются США, Польша и страны Балтии, которые предостерегают, что ЕС в таком случае подсядет на российскую газовую иглу. Дональд Трамп угрожает заблокировать проект санкциями.