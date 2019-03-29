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В России исключили перенос запуска "Северного потока-2"

Позиция Дании по газопроводу "Северный поток-2" не повлияет на сроки реализации проекта

Об этом на Красноярском экономическом форуме заявил министр энергетики России Александр Новак, сообщает РИА Новости.

В частности, Новак отметил, что затягивание Данией согласования маршрута "Северного потока-2" не повлияет на ранее заявленные сроки реализации проекта. Отметим, вчера было опубликовано письмо CEO Nord Stream 2 AG Матиаса Варнига, в котором говорится о том, что запуск "Северного потока-2" может затянуться на годы. Он также отметил, что решение Дании об отказе в разрешении на северо-западный маршрут и запрос заявки от Nord Stream 2 на получение разрешения на южный маршрут могут быть обжалованы.

Представитель Nord Stream 2 Йенс Мюллер заявил 28 марта, что компания оценит запрос Датского энергетического агентства, но не сказал, будет ли это затягивать проект. По данным СМИ, в Nord Stream 2 признали, что Дания и Польша могут отсрочить финал проекта "на годы".

Южный маршрут через территориальные воды Дании подпадает под действие закона, который позволяет Копенгагену оценить просьбу о строительстве "Северного потока-2" с точки зрения внешней политики и политики безопасности.

Ранее министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил, что российская агрессия против Украины уменьшает шансы того, что Дания позволит немецко-российскому газопроводу "Северный поток-2" проходить через ее территориальные воды.

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