Nord Stream 2 в третий раз попросил у Дании разрешения на строительство газопровода
Об этом говорится в сообщении компании.
Заявка подается согласно решению Датского энергетического агентства от 26 марта 2019 года.
"Сегодня, спустя более чем два года после подачи первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании, компания Nord Stream 2 AG подает заявку по третьему варианту маршрута газопровода. Третья заявка, включая оценку воздействия на окружающую среду, касается маршрута в исключительной экономической зоне (СЭЗ) Дании в водах к югу от острова Борнхольм", - говорится в сообщении.
Отметим, что данная территория СЭЗ ранее была спорной между Данией и Польшей и поэтому не была доступна для разработки проектов. Договоренность между двумя странами теперь достигнута, но еще не ратифицирована Польшей.
Ранее сообщалось, что российская компания "Газпром" получила очередной отказ от власти Дании по маршруту "Северного потока-2". С таким заявлением выступила пресс-служба украинской компании "Нафтогаз". Ранее разрешения о строительстве российского газопровода дали Германия, Финляндия и Швеция.
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