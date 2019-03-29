"Северный поток-2" не запустят до 2020 года, - Коболев

29 марта, 2019, 17:44

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев уверен, что после отказа Дании согласовать прохождение маршрута газопровода "Северный поток-2" его эксплуатация в заявленный российской стороной срок 1 января 2020 не начнется

Об этом он заявил 29 марта в Брюсселе во время круглого стола относительно будущего транзита газа по территории Украины, передает "Интерфакс-Украина" .

Коболев считает очевидным то, что надежды "Газпрома" быстро решить проблему с последним маршруту напрасны.

"Сейчас, после того, что недавно произошло в Дании, нельзя отрицать, что это еще одна большая отсрочка (введение трубопровода в эксплуатацию). Это очевидно, что последний маршрут, на который надеялся консорциум, не будет решен в ближайшее время. Это означает, что эта труба не будет способна поставлять газ в Европу с 1 января 2020 года", - сказал он.