"Северный поток-2" не запустят до 2020 года, - Коболев
29 марта, 2019, 17:44
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев уверен, что после отказа Дании согласовать прохождение маршрута газопровода "Северный поток-2" его эксплуатация в заявленный российской стороной срок 1 января 2020 не начнется
Об этом он заявил 29 марта в Брюсселе во время круглого стола относительно будущего транзита газа по территории Украины, передает "Интерфакс-Украина" .
Коболев считает очевидным то, что надежды "Газпрома" быстро решить проблему с последним маршруту напрасны.
"Сейчас, после того, что недавно произошло в Дании, нельзя отрицать, что это еще одна большая отсрочка (введение трубопровода в эксплуатацию). Это очевидно, что последний маршрут, на который надеялся консорциум, не будет решен в ближайшее время. Это означает, что эта труба не будет способна поставлять газ в Европу с 1 января 2020 года", - сказал он.
- Напомним, 27 марта Дания не дала разрешения на прокладку газопровода "Северный поток-2" на дне Балтийского моря в своей исключительной экономической зоне.
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