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Espreso.tvОбществоБоевики 10 раз нарушили режим перемирия, один раненый, - штаб

Боевики 10 раз нарушили режим перемирия, один раненый, - штаб

В течение суток 12 августа в зоне боевых действий на Донбассе боевики 10 раз нарушили режим перемирия, один украинский военный получил ранения

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"12 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

По данным штаба, обстрелы вели из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.

Трижды зафиксировали обстрелы с начала суток, 13 августа.

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