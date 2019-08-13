Боевики 10 раз нарушили режим перемирия, один раненый, - штаб
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
"12 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня", - говорится в сообщении.
По данным штаба, обстрелы вели из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.
Трижды зафиксировали обстрелы с начала суток, 13 августа.
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Напомним, 6 августа на Донбассе в результате обстрелов боевиков, что нарушило режим прекращения огня, погибли четверо украинских военных . Это были военнослужащие одного из подразделений бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.
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После нарушения перемирия, в результате чего погибли четверо украинских бойцов, Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров по ситуации на Донбассе. Он призвал президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента РФ Владимира Путина как можно скорее собраться для возобновления переговоров.
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Также Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным о нарушениях перемирие на Донбассе, в результате которых погибли украинские военные.
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10 августа во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии.
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11 августа на фронте русские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня.
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