На Донбассе оккупанты убили четырех бойцов ООС, - Минобороны

6 августа, 2019, 13:03

Во вторник, 6 августа, в результате вражеских обстрелов с начала суток погибли четверо украинских военных

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"С грустью сообщаем, что в результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

В 00:45 на протяжении почти часа захватчики били из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам села Богдановка Донецкой области.

В 10:20 российские террористы обстреляли из противотанкового гранатомета украинские позиции вблизи Павлополя.