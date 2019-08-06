На Донбассе оккупанты убили четырех бойцов ООС, - Минобороны
6 августа, 2019, 13:03
Во вторник, 6 августа, в результате вражеских обстрелов с начала суток погибли четверо украинских военных
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
"С грустью сообщаем, что в результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
В 00:45 на протяжении почти часа захватчики били из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам села Богдановка Донецкой области.
В 10:20 российские террористы обстреляли из противотанкового гранатомета украинские позиции вблизи Павлополя.
- Напомним, накануне, 5 августа, в зоне ООС один украинский военный был ранен.
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