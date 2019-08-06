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Espreso.tvОбществоГибель бойцов ООС: Зеленский призвал Путина, Меркель и Макрона встретиться в "нормандском" формате

Гибель бойцов ООС: Зеленский призвал Путина, Меркель и Макрона встретиться в "нормандском" формате


фото: president.gov.ua
Президент Украины призвал лидеров стран-участниц переговоров в "нормандском" формате встретиться из-за гибели на Донбассе четырех украинских военных вследствие обстрела со стороны российских наемников в нарушение условий перемирия

Об этом Зеленский написал в Facebook.

"Четверо украинских военных погибли около Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Хлебное перемирие продлилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменно. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет. Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата - Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров", - написал Зеленский.

Президент Украины также выразил соболезнования близким погибших военных.

"Мои искренние соболезнования семьям погибших героев. Мы не прекратим работать над окончанием боевых действий и не оставим без ответа ни одну атаку на наших военных. Украина обязательно будет единой и мирной. Слава Украине!" - добавил Зеленский.

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