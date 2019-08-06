Гибель бойцов ООС: Зеленский призвал Путина, Меркель и Макрона встретиться в "нормандском" формате
Об этом Зеленский написал в Facebook.
"Четверо украинских военных погибли около Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Хлебное перемирие продлилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменно. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет. Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата - Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров", - написал Зеленский.
Президент Украины также выразил соболезнования близким погибших военных.
"Мои искренние соболезнования семьям погибших героев. Мы не прекратим работать над окончанием боевых действий и не оставим без ответа ни одну атаку на наших военных. Украина обязательно будет единой и мирной. Слава Украине!" - добавил Зеленский.
- Напомним, 6 августа в результате обстрела российскими оккупантами украинских позиций на Донбассе погибли 4 бойца Операции объединенных сил .
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