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Espreso.tvОперація об'єднаних сил11 августа на фронте: оккупанты 4 раза нарушили режим тишины

11 августа на фронте: оккупанты 4 раза нарушили режим тишины


фото: facebook
11 августа на фронте русские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Враг обстреливал позиции наших подразделений из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Старогнатовки с направления Новолапсы - из ручного противотанкового гранатомета; неподалеку Водяног с направления Пикуза - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; в районе Новотроицкого с направления Докучаевская - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил: в районе Крымского с направления Сокольников - из стрелкового оружия.

 

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