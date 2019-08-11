11 августа на фронте: оккупанты 4 раза нарушили режим тишины
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Враг обстреливал позиции наших подразделений из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Старогнатовки с направления Новолапсы - из ручного противотанкового гранатомета; неподалеку Водяног с направления Пикуза - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; в районе Новотроицкого с направления Докучаевская - из крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил: в районе Крымского с направления Сокольников - из стрелкового оружия.
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