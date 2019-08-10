10 августа на фронте: погиб один украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Пищевика по направлению Верхнешироковского - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Гнутово по направлению Верхнешироковского - из станкового противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил: в районе Светлодарска по направлению Лозового - из автоматического гранатомета; вблизи Луганского по направлению Логвиново - из станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.
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