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Espreso.tvОперація об'єднаних сил10 августа на фронте: погиб один украинский военный

10 августа на фронте: погиб один украинский военный


фото: dyvys.info
10 августа во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Пищевика по направлению Верхнешироковского - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Гнутово по направлению Верхнешироковского - из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил: в районе Светлодарска по направлению Лозового - из автоматического гранатомета; вблизи Луганского по направлению Логвиново - из станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.

 

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