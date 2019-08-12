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Espreso.tvОбществоВзрывы на складе боеприпасов в Ачинске: пострадали уже 33 человека

Взрывы на складе боеприпасов в Ачинске: пострадали уже 33 человека

Общее количество пострадавших от взрывов боеприпасов на территории воинской части возле Каменки Ачинского района сейчас составляет 33 человека

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Красноярского края.

Отмечается, что сейчас в межрайонной больнице находятся 3 пациента.

Напомним, 5 августа в Красноярском крае РФ произошли взрывы на складах боеприпасов .

 

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