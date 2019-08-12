Взрывы на складе боеприпасов в Ачинске: пострадали уже 33 человека
12 августа, 2019, 13:37
Общее количество пострадавших от взрывов боеприпасов на территории воинской части возле Каменки Ачинского района сейчас составляет 33 человека
Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Красноярского края.
Отмечается, что сейчас в межрайонной больнице находятся 3 пациента.
Напомним, 5 августа в Красноярском крае РФ произошли взрывы на складах боеприпасов .
- 8 августа в России в результате взрывов на военном полигоне под Архангельском погибли два человека, еще 6 - пострадали.
- В России в результате взрывов на военном полигоне при испытании жидкостного реактивного двигателя погибли уже трое военных, еще 8 человек находятся в тяжелом состоянии.
- Пострадавшие от взрывов под Архангельском в получили дозу радиации, одежду всех причастных сожгли.
- Взрыв на полигоне в России повысил радиационный фон, ракетное топливо попало в воду.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-