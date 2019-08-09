Взрывы под Архангельском: пострадавшие получили дозу радиации, одежду всех причастных сожгли

9 августа, 2019, 15:29

8 августа, во время испытаний двигателя нового типа на корабле в российском Северодвинске по неизвестным пока причинам произошел взрыв

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на собственные источники в Минобороны РФ.

Отмечается, что погибли несколько человек (от 2 до 3), пострадали 15, из них 6 - в тяжелом состоянии. Сразу после взрыва этих шестерых отправили в Москву самолетами санавиации.

"У пострадавших - два диагноза. Первый - очевидный: тяжелые взрывные травмы, такие ранения человек получает, находясь вблизи от места сильного взрыва. Но у них есть и второй диагноз: радиационное облучение", - сообщает телеграмм канал Baza.

Все шестеро скоро будут в Москве - их должны направить в государственный биофизический центр имени Бурназяна.

По словам нескольких источников издания в Минобороны РФ, всю одежду раненых уже сожгли - сразу после госпитализации. Так же поступили и с костюмами химзащиты и одеждой врачей, которые первыми оказывали помощь пострадавшим.

Пострадавшие после взрыва во время испытаний в Северодвинске доставлены в Москву.

"Водители реанимобилей одеты в костюмы химзащиты, а машины - обмотаны пленкой", - добавили в сообщении.

Объект, на котором произошел инцидент, находится рядом с населенным пунктом Ненокса, северо-западнее Северодвинске на побережье Двинской губы.

"Минобороны России отчиталось, что на полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и пожар. По данным ведомства, травмы получили шесть военнослужащих и представителей предприятия-разработчика", - информирует Сноб.