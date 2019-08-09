Взрывы под Архангельском: пострадавшие получили дозу радиации, одежду всех причастных сожгли
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на собственные источники в Минобороны РФ.
Отмечается, что погибли несколько человек (от 2 до 3), пострадали 15, из них 6 - в тяжелом состоянии. Сразу после взрыва этих шестерых отправили в Москву самолетами санавиации.
"У пострадавших - два диагноза. Первый - очевидный: тяжелые взрывные травмы, такие ранения человек получает, находясь вблизи от места сильного взрыва. Но у них есть и второй диагноз: радиационное облучение", - сообщает телеграмм канал Baza.
Все шестеро скоро будут в Москве - их должны направить в государственный биофизический центр имени Бурназяна.
По словам нескольких источников издания в Минобороны РФ, всю одежду раненых уже сожгли - сразу после госпитализации. Так же поступили и с костюмами химзащиты и одеждой врачей, которые первыми оказывали помощь пострадавшим.
Пострадавшие после взрыва во время испытаний в Северодвинске доставлены в Москву.
"Водители реанимобилей одеты в костюмы химзащиты, а машины - обмотаны пленкой", - добавили в сообщении.
Объект, на котором произошел инцидент, находится рядом с населенным пунктом Ненокса, северо-западнее Северодвинске на побережье Двинской губы.
"Минобороны России отчиталось, что на полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и пожар. По данным ведомства, травмы получили шесть военнослужащих и представителей предприятия-разработчика", - информирует Сноб.
- Вчера сообщалось, что взрыв на полигоне в России повысил радиационный фон, ракетное топливо попало в воду
- Напомним, ранее в Красноярском крае РФ произошли взрывы на складах боеприпасов.
- 8 августа в России в результате взрывов на военном полигоне под Архангельском погибли два человека, еще 6 - пострадали.
- В России, в результате взрывов на военном полигоне при испытании жидкостного реактивного двигателя погибли уже трое военных, еще восемь человек находятся в тяжелом состоянии
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