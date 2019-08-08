Взрыв на полигоне в России повысил радиационный фон, ракетное топливо попало в воду
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу администрации Северодвинска.
В Северодвинске после взрыва на военном полигоне в Архангельской области зафиксировано повышение радиационного фона.
Так, по данным городской администрации, в 11:50 по московскому времени датчики Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) зафиксировали повышение радиационного фона.
Как сообщает газета "Фонтанка" со ссылкой на начальника отдела обеспечения судоходства Михаила Цветкова, район Двинского залива Белого моря после инцидента в месяц закрыли для свободного плавания.
Решение было принято администрацией морских портов западной Арктики. Сигнал о закрытии залива передан на все корабли и суда, работающие в Белом и Баренцевом морях.
По словам заместителя капитана морского порта Архангельска Сергея Козуба, акватория закрыта по требованию Министерства обороны России.
Эксперты, которых опросило издание, предположили, что судно-носитель испытываемой ракеты с жидкостным двигателем после взрыва и пожара на борту могло затонуть. По их словам, компоненты ракетного топлива, попавшие в воду, могут привести к экологической катастрофе.
- Напомним, ранее в Красноярском крае РФ произошли взрывы на складах боеприпасов .
- 8 августа в России в результате взрывов на военном полигоне под Архангельском погибли два человека, еще 6 - пострадали.
- В России в результате взрывов на военном полигоне при испытании жидкостного реактивного двигателя погибли уже трое военных, еще восемь человек находятся в тяжелом состоянии
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
-
Читайте также
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-