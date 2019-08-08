Взрыв на полигоне в России повысил радиационный фон, ракетное топливо попало в воду

8 августа, 2019, 20:49

Администрация Северодвинска заявляет, что датчики Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки зафиксировали повышение радиационного фона

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу администрации Северодвинска.

В Северодвинске после взрыва на военном полигоне в Архангельской области зафиксировано повышение радиационного фона.

Так, по данным городской администрации, в 11:50 по московскому времени датчики Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) зафиксировали повышение радиационного фона.

Как сообщает газета "Фонтанка" со ссылкой на начальника отдела обеспечения судоходства Михаила Цветкова, район Двинского залива Белого моря после инцидента в месяц закрыли для свободного плавания.

Решение было принято администрацией морских портов западной Арктики. Сигнал о закрытии залива передан на все корабли и суда, работающие в Белом и Баренцевом морях.

По словам заместителя капитана морского порта Архангельска Сергея Козуба, акватория закрыта по требованию Министерства обороны России.

Эксперты, которых опросило издание, предположили, что судно-носитель испытываемой ракеты с жидкостным двигателем после взрыва и пожара на борту могло затонуть. По их словам, компоненты ракетного топлива, попавшие в воду, могут привести к экологической катастрофе.