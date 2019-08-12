В ожидании Brexit британцы запаслись продовольствием на € 4,3 млрд
12 августа, 2019, 17:41
Британцы опасаются, что вероятный выход Великобритании из Европейского союза без соглашения приведет к проблемам с поставками пищи и лекарств, поэтому делают запасы
Об этом сообщает Euobserver.
"Около 800 000 британцев потратили 4,3 млрд евро, запасаясь едой, напитками и лекарствами на случай, если 31 октября состоится Brexit без соглашения, что повлечет проблемы с поставками", - говорится в сообщении.
"Мы (ЕС - ред.,) хорошо подготовлены к такому развитию событий", - сказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
В то же время он заявил, что больше всего от жесткого Brexit пострадают британцы.
- Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Brexit пройдет без заключения соглашения с Брюсселем, если европейская сторона откажется пересмотреть эти договоренности.
- Джонсон на случай жесткого Brexit создал военный кабинет
- Он даже установил в своем кабинете в резиденции цифровые часы , которые отсчитывают, сколько осталось до выхода страны из состава ЕС
- Зато в сентябре парламент Великобритании попытается воспрепятствовать выходу страны из Евросоюза без соглашения.
- 9 августа премьер-министр Великобритании направил всем государственным чиновникам письмо по подготовке к выходу из Европейского союза без каких-либо соглашений.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-