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Espreso.tvОбществоВ ожидании Brexit британцы запаслись продовольствием на € 4,3 млрд

В ожидании Brexit британцы запаслись продовольствием на € 4,3 млрд

Британцы опасаются, что вероятный выход Великобритании из Европейского союза без соглашения приведет к проблемам с поставками пищи и лекарств, поэтому делают запасы

Об этом сообщает Euobserver.

"Около 800 000 британцев потратили 4,3 млрд евро, запасаясь едой, напитками и лекарствами на случай, если 31 октября состоится Brexit без соглашения, что повлечет проблемы с поставками", - говорится в сообщении.

"Мы (ЕС - ред.,) хорошо подготовлены к такому развитию событий", - сказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

В то же время он заявил, что больше всего от жесткого Brexit пострадают британцы.

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