Правительство обязало Нафтогаз снизить цену газа для населения

8 августа, 2019, 07:27

НАК "Нафтогаз Украины" должен снизить цену на газ для населения в августе еще на 265 грн за тысячу кубических метров

Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины, сообщает пресс-служба правительства.

"Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019 № 293, с июня НАК" Нафтогаз "обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок", - отмечается в документе.

До сих площадок принадлежат Минэкономразвития, Украинская энергетическая биржа, НАК "Нафтогаз", а также заключение договоров о поставках газа на условиях ПСО (возложение специальных обязанностей).

В Минэкономразвития средняя таможенная стоимость импортируемого газа в июле составила 4812 грн за тысячу кубических метров без НДС, на украинском энергетической бирже газ на август в июле продался по цене 4654 грн за тысячу кубометров без НДС. В НАК "Нафтогаз" газ для промышленности по предоплате, установленной на август, стоил 4640 грн за тысячу кубических метров без НДС.

На условиях ПСО, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 № 867, на июль была рассчитана, как 7185 грн за тысячу кубических метров без НДС.

Низкой оказалась цена "Нафтогаза". Поэтому цена газа в августе для населения, без НДС, тарифов на транспортировку и поставку, составит 4640 грн за тысячу кубических метров, что меньше на 265 грн, чем цена в июле в размере 4905 грн.