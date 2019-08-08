Экс-глава НКРЕКП Волк назвал действия НАБУ "выбиванием доказательств под обвинения"

8 августа, 2019, 17:15

Дмитрий Вовк, экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, считает действия Национального антикоррупционного бюро в деле по "Роттердам+" безосновательными

Об этом Вовк сообщил в Facebook.

"Действия НАБУ с момента начала расследование считаю подбором и выбиванием доказательств под обвинения. Об установлении истины речь не идет, оказывается давление на меня и коллег с грубым нарушением законодательства - это свидетельствует о политическом характере преследования", - написал он.

"Именно поэтому и решили объявлять подозрения, вместо закрытия дела...", - отметил Вовк.

Помимо того, по словам Вовка, НАБУ "не может себе позволить" закрыть дело и "признать ничтожность и бесперспективность расследования".

"Убежден в победе в открытом состязательном процессе и защите репутации Комиссии, репутации всех коллег и собственной", - добавил ексголова НКРЭКУ.