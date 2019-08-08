Экс-глава НКРЕКП Волк назвал действия НАБУ "выбиванием доказательств под обвинения"
8 августа, 2019, 17:15
Дмитрий Вовк, экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, считает действия Национального антикоррупционного бюро в деле по "Роттердам+" безосновательными
Об этом Вовк сообщил в Facebook.
"Действия НАБУ с момента начала расследование считаю подбором и выбиванием доказательств под обвинения. Об установлении истины речь не идет, оказывается давление на меня и коллег с грубым нарушением законодательства - это свидетельствует о политическом характере преследования", - написал он.
"Именно поэтому и решили объявлять подозрения, вместо закрытия дела...", - отметил Вовк.
Помимо того, по словам Вовка, НАБУ "не может себе позволить" закрыть дело и "признать ничтожность и бесперспективность расследования".
"Убежден в победе в открытом состязательном процессе и защите репутации Комиссии, репутации всех коллег и собственной", - добавил ексголова НКРЭКУ.
- Напомним, с мая 2016 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой в Украине регулируется по формуле "Роттердам+", которая предусматривает определение стоимости топлива по формуле: "цена угля в портах Амстердам - Роттердам - Антверпен + стоимость его доставки в Украину".
- Представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что президент Владимир Зеленский планирует внести изменения в Конституцию, которые предусматривают существование в Украине независимых регуляторов и антикоррупционных органов.
- Правительство приняло решение о запуске рынка электроэнергии с 1 июля через аукцион по продаже электроэнергии - "Украинской энергетической биржи".
- 14 июня Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, отменяющий формулу ценообразования на электроэнергию "Роттердам+" и предложит новую формулу: "Роттердам-" .
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