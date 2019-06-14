Зеленский предложит Раде отменить "Роттердам+" и ввести новую формулу - "Роттердам-"

14 июня, 2019, 15:53

Об этом сообщил представитель Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус во время брифинга в Администрации президента в эфире Еспресо.TV

Он отметил, что команда главы государства подготовила соответствующий законопроект, который внесут в парламент в понедельник, 17 июня.

"Команда президента подготовила законопроект, в понедельник будет внесен в Раду, о снижении стоимости электроэнергии, а именно предлагается, чтобы формула "Роттердам+ была отменена и чтобы вместо нее действовала другая формула. Можно назвать "Роттердам-", - сказал представитель Зеленского в Кабмине.

Герус отметил, что из формулы уберут стоимость доставки угля из Роттердама.

"Из формулы уберут стоимость доставки угля из Роттердама ... предлагается введение дисконтов - если хуже качество угля, должна быть ниже стоимость, которая зачисляется в тариф... Этим же законом предлагается перенести запуск рынка электроэнергии на один год, потому что неправильно настолько неподготовленный рынок запускать с 1 июля. В течение этого года будет существовать формула "Роттердам-", - заявил он.

По расчетам представителя президента в правительстве, формула "Роттердам+" приводила к увеличению стоимости электроэнергии и приносила энергогенерирующим компаниям 12 млрд грн ежегодно.

В законопроекте Зеленского будет предусмотрена отсрочка введения рынка электроэнергии в год - до 1 июля 2020 года. Именно до тех пор будет действовать формула "Роттердам-".