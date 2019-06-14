Зеленский предложит Раде отменить "Роттердам+" и ввести новую формулу - "Роттердам-"
Об этом сообщил представитель Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус во время брифинга в Администрации президента в эфире Еспресо.TV
Он отметил, что команда главы государства подготовила соответствующий законопроект, который внесут в парламент в понедельник, 17 июня.
"Команда президента подготовила законопроект, в понедельник будет внесен в Раду, о снижении стоимости электроэнергии, а именно предлагается, чтобы формула "Роттердам+ была отменена и чтобы вместо нее действовала другая формула. Можно назвать "Роттердам-", - сказал представитель Зеленского в Кабмине.
Герус отметил, что из формулы уберут стоимость доставки угля из Роттердама.
"Из формулы уберут стоимость доставки угля из Роттердама ... предлагается введение дисконтов - если хуже качество угля, должна быть ниже стоимость, которая зачисляется в тариф... Этим же законом предлагается перенести запуск рынка электроэнергии на один год, потому что неправильно настолько неподготовленный рынок запускать с 1 июля. В течение этого года будет существовать формула "Роттердам-", - заявил он.
По расчетам представителя президента в правительстве, формула "Роттердам+" приводила к увеличению стоимости электроэнергии и приносила энергогенерирующим компаниям 12 млрд грн ежегодно.
В законопроекте Зеленского будет предусмотрена отсрочка введения рынка электроэнергии в год - до 1 июля 2020 года. Именно до тех пор будет действовать формула "Роттердам-".
- Напомним, стоимость электроэнергии, вырабатываемой в Украине, регулируется по формуле "Роттердам+" (с мая 2016 года). Она предусматривает, что стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - Роттердам - Антверпен + стоимость его доставки в Украину".
- Также Герус сказал, что президент Владимир Зеленский планирует внести изменения в Конституцию, которые предусматривают существование в Украине независимых регуляторов и антикоррупционных органов.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-