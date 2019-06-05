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Espreso.tvОбществоБез переносов: правительство приняло решение о запуске рынка электроэнергии с 1 июля

Без переносов: правительство приняло решение о запуске рынка электроэнергии с 1 июля


фото: pue8
Кабинет министров Украины принял ряд документов, необходимых для запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года

Об этом сообщает Общественное .

Во время заседания правительства 5 июня приняли решение об обеспечении аукционов по продаже электроэнергии через площадку "Украинской энергетической биржи".

Отмечается, что продавать электричество через "Украинскую энергетическую биржу" будут в течение первых трех месяцев с начала запуска нового рынка. В течение этого периода аналогичную платформу должны разработать на базе Prozorro.

Также КМУ постановил что специальные обязательства по продаже электроэнергии (ПСО), которые ранее положили только на государственные компании, частично будет касаться частных энергогенерирующих компаний, в частности "ДТЭК" Рината Ахметова.

По словам министра энергетики Украины Игоря Насалика, формула расчета ценообразования электроэнергии, вырабатываемой ТЭС, известная как "Роттердам +", с 1 июля потеряет свою актуальность. Цена на электроэнергию будут устанавливать на рынке.

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