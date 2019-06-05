Без переносов: правительство приняло решение о запуске рынка электроэнергии с 1 июля
Об этом сообщает Общественное .
Во время заседания правительства 5 июня приняли решение об обеспечении аукционов по продаже электроэнергии через площадку "Украинской энергетической биржи".
Отмечается, что продавать электричество через "Украинскую энергетическую биржу" будут в течение первых трех месяцев с начала запуска нового рынка. В течение этого периода аналогичную платформу должны разработать на базе Prozorro.
Также КМУ постановил что специальные обязательства по продаже электроэнергии (ПСО), которые ранее положили только на государственные компании, частично будет касаться частных энергогенерирующих компаний, в частности "ДТЭК" Рината Ахметова.
По словам министра энергетики Украины Игоря Насалика, формула расчета ценообразования электроэнергии, вырабатываемой ТЭС, известная как "Роттердам +", с 1 июля потеряет свою актуальность. Цена на электроэнергию будут устанавливать на рынке.
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Напомним, 15 мая в комитете Верховной Рады по ТЭК, ядерной политике и ядерной безопасности состоялся круглый стол , на котором рассматривался вопрос реформы рынка электроэнергии.
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Участники проголосовали за открытие оптового рынка электроэнергии с 1 июля, как это предусмотрено Законом Украины "О рынке электроэнергии".
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Новый рынок предполагает обособление деятельности по распределению и поставке электроэнергии. Это означает, что облэнерго теперь не смогут распределять электроэнергию и поставлять ее потребителям. Поставка выделяют в отдельный бизнес. Это соответствует европейским стандартам и создает условия для конкуренции.
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Впрочем Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пока не видит четкой картины, как будет работать новый оптовый рынок электрической энергии , запуск которого запланирован на 1 июля 2019 года.
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23 мая Кабинет министров Украины тайно принял решение перевести убытки от продажи электроэнергии населению в системе нового рынка электроэнергии на государственные энергокомпании, таким образом обеспечив доходность компании "ДТЭК" Рината Ахметова.
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На сайте Верховной Рады 23 мая опубликован текст законопроекта о переносе запуска нового оптового рынка электроэнергии в три месяца.