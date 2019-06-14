Зеленский внесет изменения в Конституцию для закрепления в Украине независимых регуляторов - Герус
Об этом сообщил представитель Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус во время брифинга в Администрации президента в эфире Еспресо.TV
"Герус отреагировал на решение Конституционного суда, который признал неконституционным закон о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
По его словам, в команде президента хотят предусмотреть в Конституции существование институтов со специальным статусом, вроде НКРЭКП.
"Этот же орган может существовать, с таким же названием, но должна быть изменена процедура его назначения и создания", - сказал Герус.
Он отметил, что решение КСУ вступит в силу 1 января 2020 г., поскольку суд отложил дату признания неконституционным закона о НКРЭКП до 31 декабря 2019 года.
- Напомним, 14 июня Конституционный суд признал неконституционными ряд положений Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг". В частности, согласно решению суда, ее не имел права образовывать президент Порошенко.
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