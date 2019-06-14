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Espreso.tvОбществоЗеленский внесет изменения в Конституцию для закрепления в Украине независимых регуляторов - Герус

Зеленский внесет изменения в Конституцию для закрепления в Украине независимых регуляторов - Герус

Президент Владимир Зеленский планирует внести изменения в Конституцию, которые предусматривают существование в Украине независимых регуляторов и антикоррупционных органов

Об этом сообщил представитель Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус во время брифинга в Администрации президента в эфире Еспресо.TV

"Герус отреагировал на решение Конституционного суда, который признал неконституционным закон о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

По его словам, в команде президента хотят предусмотреть в Конституции существование институтов со специальным статусом, вроде НКРЭКП.

"Этот же орган может существовать, с таким же названием, но должна быть изменена процедура его назначения и создания", - сказал Герус.

Он отметил, что решение КСУ вступит в силу 1 января 2020 г., поскольку суд отложил дату признания неконституционным закона о НКРЭКП до 31 декабря 2019 года.

 

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