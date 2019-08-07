В ГБР сообщили дату нового допроса Порошенко
7 августа, 2019, 17:18
Пятого президента Украины Петра Порошенко вызывают на допрос в Государственное бюро расследований 12 августа
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает "Интерфакс-Украина".
"Порошенко вызван на допрос 12 августа", - заявили в ГБР.
Отмечается, что допрос должен начаться в 9:30.
- Напомним, 11 июля стало известно, что Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР. Порошенко не пришел из-за того, что участвовал в предвыборной агитации.
- Директор ГБР Роман Труба сообщил , что Порошенко повторно вызовут после 21 июля.
- Ранее экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов писал в Telegram-канале , что Порошенко вызвали по делу об "отмывании доходов и легализации в оффшорах акций завода Кузница на Рыбацком".
- 24 июля Порошенко пришел на допрос в ГБР . В ГБР заявили, что не знают, зачем Порошенко пришел в Бюро 24 июля, поскольку допрос запланирован на следующий день - 25 июля.
- Директор ГБР Роман Труба заявлял, что экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочным отпуском провести его допрос 24 июля, а не 25, как это было определено следователем
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-