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Espreso.tvОбществоВ ГБР сообщили дату нового допроса Порошенко

В ГБР сообщили дату нового допроса Порошенко


фото: inforesist
Пятого президента Украины Петра Порошенко вызывают на допрос в Государственное бюро расследований 12 августа

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает "Интерфакс-Украина".

"Порошенко вызван на допрос 12 августа", - заявили в ГБР.

Отмечается, что допрос должен начаться в 9:30.

  • Напомним, 11 июля стало известно, что Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР. Порошенко не пришел из-за того, что участвовал в предвыборной агитации.
  • Директор ГБР Роман Труба сообщил , что Порошенко повторно вызовут после 21 июля.
  • Ранее экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов писал в Telegram-канале , что Порошенко вызвали по делу об "отмывании доходов и легализации в оффшорах акций завода Кузница на Рыбацком".
  • 24 июля Порошенко пришел на допрос в ГБР . В ГБР заявили, что не знают, зачем Порошенко пришел в Бюро 24 июля, поскольку допрос запланирован на следующий день - 25 июля.
  • Директор ГБР Роман Труба заявлял, что экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочным отпуском провести его допрос 24 июля, а не 25, как это было определено следователем

 

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