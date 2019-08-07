Сущенко оставили в "безопасном месте" колонии еще на три месяца, - Фейгин
7 августа, 2019, 17:36
Марк Фейгин, который защищает противоправно заключенного в России журналиста Укринформа Романа Сущенко, рассказал о том, что его подзащитному 5 августа продлили срок содержания в "безопасном месте"
Об этом Фейгин сообщил Укринформа.
"Недавно мне позвонил Роман Сущенко. 5 августа ему продлили на три месяца содержания в "безопасном месте". Более того, его переселили в камеру получше, бывшая была сыровата. Сейчас Роман находится в ней один", - рассказал Фейгин.
Он также уточнил, что Сущенко может заниматься своим любимым делом - рисованием. "Руководство колонии не против. Более того, они иногда обращаются к Роману с просьбой что-то изобразить - на плакатик или поздравительном адресе. Конечно, это все неполитического плана, типа "Поздравим наших дорогих женщин", - пояснил защитник.
- Напомним, в октябре 2016 украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже. Украинец отвергает все обвинения.
- У Сущенко ухудшается здоровье из-за плохих условий в СИЗО . Адвокат Сущенко Марк Фейгин написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять журналиста на задержанных в Украине российских преступников. Во время пребывания Сущенко в тюрьме умер его отец .
- 4 июня Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима . 12 сентября Верховный суд РФ подтвердил приговор в 12 лет лишения свободы для Сущенко.
- Общественный защитник Сущенко Марк Фейгин сообщил, что политзаключенный готов просить о помиловании и не собирается голодать.
- Приговор Сущенко включат в иск Украины против России в ЕСПЧ.
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