Сущенко оставили в "безопасном месте" колонии еще на три месяца, - Фейгин

"Недавно мне позвонил Роман Сущенко. 5 августа ему продлили на три месяца содержания в "безопасном месте". Более того, его переселили в камеру получше, бывшая была сыровата. Сейчас Роман находится в ней один", - рассказал Фейгин.

Он также уточнил, что Сущенко может заниматься своим любимым делом - рисованием. "Руководство колонии не против. Более того, они иногда обращаются к Роману с просьбой что-то изобразить - на плакатик или поздравительном адресе. Конечно, это все неполитического плана, типа "Поздравим наших дорогих женщин", - пояснил защитник.