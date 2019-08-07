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Espreso.tvОбществоСущенко оставили в "безопасном месте" колонии еще на три месяца, - Фейгин

Сущенко оставили в "безопасном месте" колонии еще на три месяца, - Фейгин

Марк Фейгин, который защищает противоправно заключенного в России журналиста Укринформа Романа Сущенко, рассказал о том, что его подзащитному 5 августа продлили срок содержания в "безопасном месте"
Об этом Фейгин сообщил Укринформа.

"Недавно мне позвонил Роман Сущенко. 5 августа ему продлили на три месяца содержания в "безопасном месте". Более того, его переселили в камеру получше, бывшая была сыровата. Сейчас Роман находится в ней один", - рассказал Фейгин.

Он также уточнил, что Сущенко может заниматься своим любимым делом - рисованием. "Руководство колонии не против. Более того, они иногда обращаются к Роману с просьбой что-то изобразить - на плакатик или поздравительном адресе. Конечно, это все неполитического плана, типа "Поздравим наших дорогих женщин", - пояснил защитник.

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