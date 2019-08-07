"Подтверждено важность предоставления "ДНР" и "ЛНР" особого статуса": Кремль о разговоре Зеленского с Путиным

7 августа, 2019, 14:01

В Кремле заявили, что во время разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным было подтверждено "важность предоставления "ДНР" и "ЛНР" особого статуса"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам разговора.

"Подтверждено также исключительную важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления" ДНР "и" ЛНР "особого статуса. В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы", - говорится в сообщении.

Также в Кремле отметили, что во время разговора лидеры стран "обсуждали перспективы взаимодействия в" нормандском "формате".

Напомним, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что позвонил Владимиру Путину и "очень просил повлиять на ту сторону" после убийства российскими оккупантами четырех украинских военных.

У Путина прокомментировали разговор с Зеленским, обвинив ВСУ в обстрелах гражданских.

Ранее, 6 августа, в результате обстрела российскими оккупантами украинских позиций на Донбассе погибли 4 бойца Операции объединенных сил .

Владимир Зеленский призвал Владимира Путина, Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона встретиться в нормандском формате из-за гибели бойцов ООС.