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Espreso.tvОбществоУ Путина прокомментировали разговор с Зеленским, обвинив ВСУ в обстрелах гражданских

У Путина прокомментировали разговор с Зеленским, обвинив ВСУ в обстрелах гражданских

Во время разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным последний обвинил украинских военных в обстрелах населенных пунктов, которые привели к жертвам среди гражданских

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Кремля также отметили, что лидеры стран договорились об активизации работы по обмену пленными.

Напомним, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позвонил Владимиру Путину и "очень просил повлиять на ту сторону" после убийства российскими оккупантами четырех украинских военных.

Ранее, 6 августа, в результате обстрела российскими оккупантами украинских позиций на Донбассе погибли 4 бойца Операции объединенных сил .

Владимир Зеленский призвал Владимира Путина, Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона встретиться в нормандском формате из-за гибели бойцов ООС.

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