7 августа, 2019, 11:19

Об этом Зеленский сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Я сегодня утром только что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Срочно ему позвонил, сказал:" Это нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей ", - рассказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины рассказал, что обсудил с Путиным вопросы строительства моста в Станице Луганской и освобождения пленных.

"Второй вопрос, который я поднимал, - да, мы продолжаем разминирование и нам надо сократить с той стороны сроки о строительстве в Станице Луганской моста. Еще несколько вопросов, которые я поднял, - это возвращение наших пленных. Все это вы сможете увидеть - сейчас выйдет пресс-релиз, так как длинный был у нас разговор. Я говорю, что наших людей убивают, а мне говорят, что там есть какие-то детали, где наши люди стреляют по гражданским ", - сказал Зеленский.

Также Зеленский анонсировал телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и отметил, что сейчас нарушений перемирия на Донбассе нет.

"Как сказал господин Хомчак, сейчас выстрелов нет. Я очень настаивал и очень просил президента РФ повлиять срочно сегодня на то, чтобы та сторона просто прекратила эти действия. Это не игрушки. Также хочу соединиться в ближайшее время сегодня, если будет время, с госпожей Меркель и договориться о срочной встрече, чтобы мы больше не говорили друг другу, что в этом году должна быть в нормандском формате. Я хочу, чтобы это произошло несмотря на все предыдущие дипломатические договоренности и эта встреча состоялась в ближайшее время ", - добавил Зеленский.

Президент Украины отказался сказать журналистам, что ответил ему Владимир Путин, пообещав, что это будет изложено в пресс-релизе.