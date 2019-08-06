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Espreso.tvОбществоУбийство Гандзюк: расследование по Мангеру завершат до конца недели, - Луценко

Убийство Гандзюк: расследование по Мангеру завершат до конца недели, - Луценко


фото: censor.net
Расследование причастности председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера к организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк завершат до конца текущей недели (до 11 августа)

Об этом Луценко заявил в комментарии СМИ, видео которого обнародовал в Facebook его пресс-секретарь.

"До конца недели господин Мангер получит сообщение о завершении досудебного следствия и начнет знакомиться с материалами обвинения, после чего также пойдет в суд", - сказал Луценко.

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Напомним, прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк, однако позже подозрение Мангеру изменили с заказа убийства на заказ избиения.

  • Напомним, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
  • 28 января 2019 года отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, член БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
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