Убийство Гандзюк: расследование по Мангеру завершат до конца недели, - Луценко
6 августа, 2019, 17:03
Расследование причастности председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера к организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк завершат до конца текущей недели (до 11 августа)
Об этом Луценко заявил в комментарии СМИ, видео которого обнародовал в Facebook его пресс-секретарь.
"До конца недели господин Мангер получит сообщение о завершении досудебного следствия и начнет знакомиться с материалами обвинения, после чего также пойдет в суд", - сказал Луценко.
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Напомним, прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк, однако позже подозрение Мангеру изменили с заказа убийства на заказ избиения.
- Напомним, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
- 28 января 2019 года отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, член БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
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