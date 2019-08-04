"Не думаю, что хватит надолго". Бекешкина рассказала, что будет снижать рейтинг Зеленского

4 августа, 2019, 11:56

Авторитетный украинский социолог назвала несколько вопросов жизнедеятельности страны, которые окажутся проблемными для уровня популярности президента Владимира Зеленского

Об этом она рассказала в интервью NV.ua, передает Еспресо.TV .

По ее словам, после второго тура президентских выборов рейтинг Зеленского начал падать, потому что "Оппозиционная платформа - За жизнь" начала говорить своим избирателям о том, что "они в НАТО хотят, а вы же (пророссийские избиратели - ред.) против".

"И здесь Зеленский включил образ белорусского президента Лукашенко, популярного и в нашей стране. Картинно разобрался с несколькими мелкими чиновниками, начал решать вопросы людей, и это мгновенно подняло рейтинг", - напомнила Бекешкина.

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В то же время она считает, что рейтинг президента в ближайшие месяцы снова начнет падать.

"Не думаю, что этого достаточно и хватит надолго. Уже осенью, ближе к зиме люди получат первые платежки за газ. Даже если цену немного снизят, они все равно вспомнят о Юлии Владимировне (Тимошенко - ред.), которая обещала уменьшить цену вдвое" , - говорит социолог.

Бекешкина напомнила, что украинцы также ожидают, что "наконец власть будет расправляться с коррумпированными чиновниками, будут какие-то решения после войны". При этом, какие бы решения президент не принял, они удовлетворят только часть украинцев, а часть настроят против него.

"Еще один вызов касается социальных проблем - зарплат, пенсий, медицинского обслуживания. Люди ожидают, что наступят улучшения, а быстро им наступить неоткуда", - добавила социолог.

Этот вызов связан с противоречием:

"Бедный класс хочет, чтобы налоги были выше, а бизнес - чтобы ниже".

"И те, и другие поддержали партию президента Зеленского, но Слуга народа не сможет проводить политику, снижая налоги и повышая льготы одновременно. Так не бывает. И это еще один перекресток, где политическая сила Зеленского может терять поддержку", - говорит Бекешкина.

Справка

Во втором туре президентских выборов 2019 Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, что стало самым высоким уровнем поддержки кандидата в президенты в истории Украины.

По результатам досрочных парламентских выборов, которые состоялись 21 июля 2019, президентская партия Слуга народа получила 254 мандата в Верховной Раде - первое в истории Украины монобольшинство.

Представитель президента Зеленского в Раде Андрей Герус уже заявил, что коалиция в парламенте нового созыва уже создана партией "Слуга народа" и президентская политсила заберет себе все министерские должности .