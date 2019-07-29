//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМонокоалиция уже есть, она займет все министерские кресла, - Герус

Монокоалиция уже есть, она займет все министерские кресла, - Герус

В парламенте уже создана коалиция - монобольшенство

Об этом представитель Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил в интервью РБК-Украина .

Также он отметил, что коалиция с "Голосом" зависит от "Голоса".

"Коалиция уже есть, монобильшисть. ... Насчет" Голоса ": это зависит и от них, от их позиции и политических предпочтений. Посмотрим", - отметил Герус.

Он добавил, что коалиция займет все министерские места в правительстве.

"Коалиция займет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти. Какие именно комитеты - пока не знаю", - рассказал представитель Зеленского.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 июля, 2019 понедельник

28 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

29 июля, 2019 понедельник

28 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать