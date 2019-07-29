Монокоалиция уже есть, она займет все министерские кресла, - Герус
29 июля, 2019, 11:36
В парламенте уже создана коалиция - монобольшенство
Об этом представитель Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил в интервью РБК-Украина .
Также он отметил, что коалиция с "Голосом" зависит от "Голоса".
"Коалиция уже есть, монобильшисть. ... Насчет" Голоса ": это зависит и от них, от их позиции и политических предпочтений. Посмотрим", - отметил Герус.
Он добавил, что коалиция займет все министерские места в правительстве.
"Коалиция займет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти. Какие именно комитеты - пока не знаю", - рассказал представитель Зеленского.
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