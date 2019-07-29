Монокоалиция уже есть, она займет все министерские кресла, - Герус

29 июля, 2019, 11:36

В парламенте уже создана коалиция - монобольшенство

Об этом представитель Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил в интервью РБК-Украина .

Также он отметил, что коалиция с "Голосом" зависит от "Голоса".

"Коалиция уже есть, монобильшисть. ... Насчет" Голоса ": это зависит и от них, от их позиции и политических предпочтений. Посмотрим", - отметил Герус.

Он добавил, что коалиция займет все министерские места в правительстве.

"Коалиция займет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти. Какие именно комитеты - пока не знаю", - рассказал представитель Зеленского.