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Espreso.tvОбществоВ Трускавце перед приездом Зеленского заставили разуваться "слуг народа"

В Трускавце перед приездом Зеленского заставили разуваться "слуг народа"

В отеле представительского класса Rixos, что в Трускавце на Львовщине, где в субботу, 3 июля 2019 года, ожидают прибытия президента Владимира Зеленского, введены усиленные меры безопасности

В отеле установлены рамки металлоискателей, а работники УГО во время личного досмотра будущих депутатов от "Слуги народа" даже просят их разуваться, передает Еспресо.TV со ссылкой на Украинскую правду .

Кроме того, взрывотехники проверяют канализационные люки и внутреннюю часть лайтбоксов в центре Трускавца.

В свою очередь пресс-служба Зеленского сообщает, что 3 августа президент осуществит рабочую поездку во Львовскую область.

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"Глава государства примет участие в совещании по развитию медицинского туризма в Украине", - говорится в сообщении.

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