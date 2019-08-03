В Трускавце перед приездом Зеленского заставили разуваться "слуг народа"

3 августа, 2019, 11:50

В отеле представительского класса Rixos, что в Трускавце на Львовщине, где в субботу, 3 июля 2019 года, ожидают прибытия президента Владимира Зеленского, введены усиленные меры безопасности

В отеле установлены рамки металлоискателей, а работники УГО во время личного досмотра будущих депутатов от "Слуги народа" даже просят их разуваться, передает Еспресо.TV со ссылкой на Украинскую правду .

"УГОшники" разули депутатов Зеленского в отеле Риксос pic.twitter.com/soJABDQETb - Украинская правда ✌️ (@ukrpravda_news) 3 августа 2019 г.

Кроме того, взрывотехники проверяют канализационные люки и внутреннюю часть лайтбоксов в центре Трускавца.

В свою очередь пресс-служба Зеленского сообщает, что 3 августа президент осуществит рабочую поездку во Львовскую область.

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"Глава государства примет участие в совещании по развитию медицинского туризма в Украине", - говорится в сообщении.