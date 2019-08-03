В Трускавце перед приездом Зеленского заставили разуваться "слуг народа"
В отеле установлены рамки металлоискателей, а работники УГО во время личного досмотра будущих депутатов от "Слуги народа" даже просят их разуваться, передает Еспресо.TV со ссылкой на Украинскую правду .
"УГОшники" разули депутатов Зеленского в отеле Риксос pic.twitter.com/soJABDQETb- Украинская правда ✌️ (@ukrpravda_news) 3 августа 2019 г.
Кроме того, взрывотехники проверяют канализационные люки и внутреннюю часть лайтбоксов в центре Трускавца.
В свою очередь пресс-служба Зеленского сообщает, что 3 августа президент осуществит рабочую поездку во Львовскую область.
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"Глава государства примет участие в совещании по развитию медицинского туризма в Украине", - говорится в сообщении.
- Напомним, в течение последней недели в Трускавце продолжается обучение новоизбранных народных депутатов из президентской партии "Слуга народа".
- Место проведения - самый дорогой отель курорта. Речь об отеле Rixos Prykarpattya, где стоимость самого дешевого двухместного номера начинается от 3500 грн / сутки .
- При этом бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко объяснил , почему неделя образовательного интенсива для будущих нардепов это мало.
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