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Espreso.tvОбществоНа обучение в Трускавец съезжаются новоизбранные нардепы от "Слуги народа"

На обучение в Трускавец съезжаются новоизбранные нардепы от "Слуги народа"

Победители недавних досрочных парламентских выборов (как "списочники", так и мажоритарщики), которые войдут в состав Верховной Рады IX созыва, прибывали в курортный городок Трускавец на Львовщине, где у них завтра, 29 июля 2019 года, начнется тренинг для будущих депутатов

Будущих нардепов от "Слуги народа" с вокзала Трускавца централизованно развозят автобусами в гостиницы, передает Еспресо.TV со ссылкой на LB.ua .

По информации источников издания, "Слуги народа" разместятся в самых дорогих отелях города - "Риксос" и "Женева".

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Ежедневно - с 8:30 до 21:30 - новоизбранные народные депутаты будут слушать лекции от профессоров Киевской школы экономики и "признанных на рынке труда специалистов".

Сообщалось, что интенсив в Трускавце - это только первая неделя с широкого плана обучения, которое планирует партия.

Нынешний Тренинг будет проходить в рамках коммерческого контракта, а его стоимость пообещали указать в отчете партии "Слуга народа".

  • Напомним, по результатам досрочных выборов в Верховную Раду президентская партия "Слуга народа" суммарно получит в парламенте 254 мандата.
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