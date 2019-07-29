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Espreso.tvОбщество"Абабагаламага" для "Слуги народа", или Почему умников не ждут в украинской власти

"Абабагаламага" для "Слуги народа", или Почему умников не ждут в украинской власти


фото: Facebook "Слуга народа"
За несколько недель до начала работы новой Верховной Рады партия "Слуга народа", претендует на монокоалицию, вывезла своих вновь избранных депутатов на недельный тренинг в Трускавец. 246 "слуг" в пятизвездочном отеле Rixos будут постигать "Грицеву школьную науку"

Последние 15 лет Украина живет мифом о новых лицах в украинской политике. Об украинцах, которые закончив Гарвард, Йель или Сорбонну, придут во власть. Тех, кто будет понимать, как страны с меньшим и более скромным потенциалом за Украине, достигают успехов в достаточно короткие сроки. Тех, кто знает, что такое быть настоящим "слугой народа", а не киношным персонажем с замашками Наполеона, Лукашенко и викторфьодоровича одновременно.

Мы все ждем умников во власти. А получаем абитуриентов вузов - в лучшем случае. Я спокойно отношусь к предыдущему месту работы всех без исключения вновь избранных народных депутатов. Потому они и "народные", чтобы представлять интересы избирателей в Раде. Как говорила моя бабушка: "Не Боги горшки обжигают". Да, конечно. Но вот когда "слуг" везут на недельные "собрание" в трускавецкий Rixos для того, чтобы они хотя бы подержали в руках знаменитый "Экономикс" Макконелла и Брю, почитали Конституцию Украины и поняли, что, кроме властной ветви "Слуга народа", есть еще другие ветви власти, становится совсем грустно. Так как среднее или средне специальное образование сейчас это - как начальное еще лет 20-30 назад. Быть невеждой - стыдно. А быть невеждой во власти - еще и очень опасно для будущего страны.

Мы все ждем умников во власти, а выбираем тех, кому не доверили бы основания ФОПа. Потому что Гарвард, Йель и Сорбонна не нужны были ни Ющенко, ни Януковичу, ни Порошенко. Не нужны они и Зеленскому. А то вдруг те йели и гарварды все построят правильно? И что будет, если они будут умнее тех, кто впервые в Трускавце возьмет в руки "Экономикс"? Тогда политика перестанет быть наиболее высоколиквидным бизнесом в Украине.

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, который в Трускавце учит "слуг", говорит, что их задачей будет поиск новых путей роста экономики. И добавляет: "Вашей задачей будет поиск новых путей роста экономики. А нашей задачей, как экономистов, помочь вам сделать ваши идеи моделью, которая работает. Задача выглядит нереалистично, например, как поднять экономику на 7%. Мы - не являемся экономистами, пока не видим, как это можно сделать ". Вы поняли? Экономисты не способны обеспечить рост украинской экономики, а "новые лица" могут. Сплошная франковская "абабагаламага".

Мы все еще ждем умников во власти.

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