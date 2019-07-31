Будущий нардеп от "Слуги народа" показал свой номер в Трускавце
31 июля, 2019, 18:44
Самый молодой будущий народный депутат от "Слуги народа" Святослав Юраш показал номер в "Риксосе". Стоимость самого дешевого двухместного номера составляет от 3500 грн
Об этом сообщает Украинская правда.
Самый молодой будущий нардеп от "Слуги народа" Святослав Юраш показал номер в "Риксосе". Стоимость самого дешевого двухместного номера от 3500 грн pic.twitter.com/b4tpGZwZur- Украинская правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 31, 2019
- Напомним, с понедельника, 29 июля, избранные депутаты от "Слуги народа" проходят недельный образовательный интенсив в Прикарпатье.
- Разумков объяснил, почему семинар для "слуг народа" состоится в самом дорогом отеле Трускавца.
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