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Espreso.tvОбществоБудущий нардеп от "Слуги народа" показал свой номер в Трускавце

Будущий нардеп от "Слуги народа" показал свой номер в Трускавце

Самый молодой будущий народный депутат от "Слуги народа" Святослав Юраш показал номер в "Риксосе". Стоимость самого дешевого двухместного номера составляет от 3500 грн

Об этом сообщает Украинская правда.

 

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