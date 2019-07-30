Нельзя научить писать законы за неделю, - Огрызко об обучении "Слуг народа" в Трускавце

30 июля, 2019, 21:20

Бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко объяснил, почему неделя образовательного интенсива в Трускавце для будущих нардепов это мало

Об этом Владимир Огрызко сообщил в эфире Еспресо.TV .

По словам Огрызко, за неделю невозможно ничему научиться. Тем более, если у человека нет никакого бэкграунда.

"Ввести хотя бы в курс дела и объяснить, что парламент - это не площадка для шоу каких-то и анекдотов, можно. Можно сказать, что здесь пишут законы. А вот научить их писать, когда у человека нет никакого бэкграунда, я думаю, что нельзя", - заявил бывший министр.

Кроме того, Огрызко выразил мнение, что законы, вероятно, будут писать люди из Офиса президента, которые имеют соответствующие знания и компетенции.

"И, собственно, я так думаю, они не будут писать эти законы. Это на себя возьмут все-таки те люди, которые в администрации или, как это теперь называется, в Офисе президента, которые имеют соответствующие знания, соответствующие компетенции. Ну, и передавать в парламент для того, чтобы под аплодисменты, как это можно назвать, получать нужный результат ".

Огрызко отметил, что для написания квалифицированного закона даже не хватит недельного интенсива каждый месяц, если человек имеет, например, среднее техническое образование.

"Ибо, поверьте, для того, чтобы написать квалифицированный, нужный государству закон надо иметь знания. Если их нет, даже если вы будете ежемесячно проводить по одной неделе интенсива, вы не научите человека, у которого техническая среднее образование, писать законы, касающиеся ключевых направлений деятельности", - резюмировал Огрызко.