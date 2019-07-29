От 3500 грн в сутки: Разумков объяснил, почему семинар для "слуг народа" состоится в дорогом отеле Трускавца
Об этом заявил глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков, передает Lb .
"Была принципиальная позиция вывезти наших депутатов за пределы Киева, потому что это будет совсем другая рабочая обстановка. К сожалению, под Киевом мы не нашли базы, где можно разместить такое количество людей", - сказал Разумков.
Он добавил, что сняли то, на что была возможность, учитывая нехватку времени.
"Наняли то, на что у нас была возможность снять ... Ну вы же не знаете, сколько времени у нас было, к сожалению, для подготовки этого мероприятия", - сказал лидер партии.
Общую стоимость обучения и пребывания в отеле политик не назвал, объяснив это тем, что не отвечает за бухгалтерские расходы партии.
Напомним, с понедельника, 29 июля, избраны депутаты от "Слуги народа" проходят недельный образовательный интенсив на Прикарпатье.
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
-
17 июля, 2019 Как Зеленский готовит военную хунту
Читайте также
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-