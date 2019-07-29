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Espreso.tvОбществоОт 3500 грн в сутки: Разумков объяснил, почему семинар для "слуг народа" состоится в дорогом отеле Трускавца

От 3500 грн в сутки: Разумков объяснил, почему семинар для "слуг народа" состоится в дорогом отеле Трускавца


фото: www.liga.net
В отеле "Rixos Prykarpattya" стоимость номера начинается от 3500 грн / сутки

Об этом заявил глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков, передает Lb .

"Была принципиальная позиция вывезти наших депутатов за пределы Киева, потому что это будет совсем другая рабочая обстановка. К сожалению, под Киевом мы не нашли базы, где можно разместить такое количество людей", - сказал Разумков.

Он добавил, что сняли то, на что была возможность, учитывая нехватку времени.

"Наняли то, на что у нас была возможность снять ... Ну вы же не знаете, сколько времени у нас было, к сожалению, для подготовки этого мероприятия", - сказал лидер партии.

Общую стоимость обучения и пребывания в отеле политик не назвал, объяснив это тем, что не отвечает за бухгалтерские расходы партии.

Напомним, с понедельника, 29 июля, избраны депутаты от "Слуги народа" проходят недельный образовательный интенсив на Прикарпатье.

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