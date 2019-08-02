Богдан назвал "провокацией спецслужб" появление в Интернете его заявления об увольнении
2 августа, 2019, 13:02
Глава Офиса президента Андрей Богдан не знает, как в интернете оказалось заявление о его увольнении с должности
Об этом он рассказал во время рабочего визита на Ивано-Франковщину, передает Укринформ.
"Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете, не знаю. Может, журналисты-расследователи, может, СБУ, может, провокация спецслужб", - сказал Богдан.
На вопрос, есть ли у Богдана желание уволиться, он ответил: "Желание мое мало от чего зависит. Президент может подписать такое заявление в любой момент".
Ранее президент Зеленский подтвердил , что Богдан написал заявление на увольнение.
- Напомним, ранее СМИ сообщили, что Андрей Богдан подал в отставку, однако заместитель председателя Офиса президента Руслан Рябошапка не подтвердил эту информацию.
- Позже информагентство "Интерфакс-Украина" аннулировало новость об отставке Богдана .
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