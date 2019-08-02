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Espreso.tvОбществоБогдан назвал "провокацией спецслужб" появление в Интернете его заявления об увольнении

Богдан назвал "провокацией спецслужб" появление в Интернете его заявления об увольнении


фото: president.gov.ua
Глава Офиса президента Андрей Богдан не знает, как в интернете оказалось заявление о его увольнении с должности

Об этом он рассказал во время рабочего визита на Ивано-Франковщину, передает Укринформ.

"Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете, не знаю. Может, журналисты-расследователи, может, СБУ, может, провокация спецслужб", - сказал Богдан.

На вопрос, есть ли у Богдана желание уволиться, он ответил: "Желание мое мало от чего зависит. Президент может подписать такое заявление в любой момент".

Ранее президент Зеленский подтвердил , что Богдан написал заявление на увольнение.

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