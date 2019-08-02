Богдан назвал "провокацией спецслужб" появление в Интернете его заявления об увольнении

2 августа, 2019, 13:02

Об этом он рассказал во время рабочего визита на Ивано-Франковщину, передает Укринформ.

"Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете, не знаю. Может, журналисты-расследователи, может, СБУ, может, провокация спецслужб", - сказал Богдан.

На вопрос, есть ли у Богдана желание уволиться, он ответил: "Желание мое мало от чего зависит. Президент может подписать такое заявление в любой момент".

Ранее президент Зеленский подтвердил , что Богдан написал заявление на увольнение.