Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение
2 августа, 2019, 12:44
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование заявления об увольнении руководителя Офиса президента Андрея Богдана
Об этом Зеленский заявил журналистам в Ивано-Франковске во время рабочей поездки, сообщает пресс-служба главы государства.
"Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение. Если общество или президент почувствуют, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку ", - сказал Зеленский.
Вместе с тем президент отметил, что не подписывал заявление об увольнении Андрея Богдана.
Зеленский подчеркнул, что может продемонстрировать обществу заявления об увольнении всех представителей его команды.
- Напомним, ранее СМИ сообщили, что Андрей Богдан подал в отставку, однако заместитель председателя Офиса президента Руслан Рябошапка не подтвердил эту информацию.
- Причиной возможной отставки Богдана СМИ назвали отказ Дональда Трампа встречаться с Зеленским, пока юрист олигарха Игоря Коломойского является председателем ОПУ.
- Информагентство "Интерфакс-Украина" аннулировало новость об отставке Богдана .
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