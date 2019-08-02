Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение

2 августа, 2019, 12:44

Об этом Зеленский заявил журналистам в Ивано-Франковске во время рабочей поездки, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение. Если общество или президент почувствуют, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку ", - сказал Зеленский.

Вместе с тем президент отметил, что не подписывал заявление об увольнении Андрея Богдана.

Зеленский подчеркнул, что может продемонстрировать обществу заявления об увольнении всех представителей его команды.