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Espreso.tvОбществоЗеленский подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение

Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование заявления об увольнении руководителя Офиса президента Андрея Богдана

Об этом Зеленский заявил журналистам в Ивано-Франковске во время рабочей поездки, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение. Если общество или президент почувствуют, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку ", - сказал Зеленский.

Вместе с тем президент отметил, что не подписывал заявление об увольнении Андрея Богдана.

Зеленский подчеркнул, что может продемонстрировать обществу заявления об увольнении всех представителей его команды.

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