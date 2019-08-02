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Espreso.tvОбщество"Интерфакс-Украина" аннулировало новость об отставке Богдана

"Интерфакс-Украина" аннулировало новость об отставке Богдана


фото: nv.ua
Информагентство "Интерфакс-Украина" принесло читателям извинения за сообщение об отставке председателя Офиса президента Украины Андрея Богдана

Об этом сообщает сайт "Интерфакс-Украина".

"Новость "Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента - источник" от 19:44 01.08.2019 аннулируется. Агентство "Интерфакс-Украина" приносит извинения читателям", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Андрей Богдан подал в отставку, однако заместитель председателя Офиса президента Руслан Рябошапка не подтвердил эту информацию.

Причиной возможной отставки Богдана СМИ назвали отказ Дональда Трампа встречаться с Зеленским, пока юрист олигарха Игооря Коломойского является председателем ОПУ.

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