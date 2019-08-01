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Espreso.tvОбществоПремии военным на День Независимости будут, но кто их получит - неизвестно

Премии военным на День Независимости будут, но кто их получит - неизвестно

В Минобороны подтвердили, что ко Дню Независимости военным ВСУ выплатят премии, которые пообещал президент Украины Владимир Зеленский вместо военного парада. Однако сумма выплат и кто получит премии неизвестно

Об этом во время брифинга заявил начальник управления социальных выплат Департамента финансов Минобороны Вячеслав Салахов, передает Укринформ.

"В настоящее время в Министерстве обороны прорабатывается вопрос выплаты премий военнослужащим в соответствии с поручением Президента", - заявил Салахов.

Кроме того, он напомнил, что в прошлом году все военнослужащие, участвовавшие в параде, получили одинаковые премии в размере 2 тыс. грн. Однако, как будет определяться сумма премии в 2019 году и кто ее получит сейчас в Минобороны еще решают.

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