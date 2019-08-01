Премии военным на День Независимости будут, но кто их получит - неизвестно
1 августа, 2019, 19:05
В Минобороны подтвердили, что ко Дню Независимости военным ВСУ выплатят премии, которые пообещал президент Украины Владимир Зеленский вместо военного парада. Однако сумма выплат и кто получит премии неизвестно
Об этом во время брифинга заявил начальник управления социальных выплат Департамента финансов Минобороны Вячеслав Салахов, передает Укринформ.
"В настоящее время в Министерстве обороны прорабатывается вопрос выплаты премий военнослужащим в соответствии с поручением Президента", - заявил Салахов.
Кроме того, он напомнил, что в прошлом году все военнослужащие, участвовавшие в параде, получили одинаковые премии в размере 2 тыс. грн. Однако, как будет определяться сумма премии в 2019 году и кто ее получит сейчас в Минобороны еще решают.
- Напомним, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что средства, которые были предназначены на военный парад, отдадут военнослужащим в качестве премий.
- Ветераны войны на Донбассе призвали организовать собственный парад в День Независимости.
- На сайте Зеленского появилась петиция с требованием провести парад ко Дню Независимости.
- 30 июля председатель Офиса президента заявил, что марш достоинства должен заменить "недешевую демонстрацию техники в советских традициях".
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