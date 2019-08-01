Премии военным на День Независимости будут, но кто их получит - неизвестно

1 августа, 2019, 19:05

Об этом во время брифинга заявил начальник управления социальных выплат Департамента финансов Минобороны Вячеслав Салахов, передает Укринформ.

"В настоящее время в Министерстве обороны прорабатывается вопрос выплаты премий военнослужащим в соответствии с поручением Президента", - заявил Салахов.

Кроме того, он напомнил, что в прошлом году все военнослужащие, участвовавшие в параде, получили одинаковые премии в размере 2 тыс. грн. Однако, как будет определяться сумма премии в 2019 году и кто ее получит сейчас в Минобороны еще решают.